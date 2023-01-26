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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» опубликовало расписание товарищеских матчей

26 Января 2023 • 20:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Московское «Динамо» на своих официальных ресурсах опубликовало расписание товарищеских матчей команды на втором и третьем зимних сборах.

29 января динамовцы сыграют в клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины, а 2 февраля – с болгарским клубом «Арда». 6 февраля москвичей ждёт клуб Первой лиги – красноярский «Енисей», а 12 февраля – представитель Узбекистана «Олимпик».

С 12 февраля «Динамо» ждёт встреча с аутсайдером РПЛ «Химками», а 15 февраля клуб сыграет две игры сразу в один день – сначала с «Аланией» из Владикавказа, а после – с прямым конкурентом в РПЛ – московским ЦСКА.

Напомним, «Динамо» занимает четвёртую строчку в текущем сезоне РПЛ, у клуба 29 набранных очков.

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