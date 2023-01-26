«Динамо» опубликовало расписание товарищеских матчей

Московское «Динамо» на своих официальных ресурсах опубликовало расписание товарищеских матчей команды на втором и третьем зимних сборах.

29 января динамовцы сыграют в клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины, а 2 февраля – с болгарским клубом «Арда». 6 февраля москвичей ждёт клуб Первой лиги – красноярский «Енисей», а 12 февраля – представитель Узбекистана «Олимпик».

С 12 февраля «Динамо» ждёт встреча с аутсайдером РПЛ «Химками», а 15 февраля клуб сыграет две игры сразу в один день – сначала с «Аланией» из Владикавказа, а после – с прямым конкурентом в РПЛ – московским ЦСКА.

Напомним, «Динамо» занимает четвёртую строчку в текущем сезоне РПЛ, у клуба 29 набранных очков.