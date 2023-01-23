В «Крыльях Советов» рассказали о ситуации с Рассказовым

В «Крыльях Советов» рассказали о том, как обстоит ситуация с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым, который в настоящий момент проходит сборы вместе с самарской командой.

«Рассказова официально пока не оформили, но вчера начался второй сбор, и он тренируется с нами», — приводит слова пресс-службы «Крыльев Советов» Sport24.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «красно-белых» 11 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 600 тысяч евро.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.