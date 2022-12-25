Осинькин: «У «Крыльев Советов» есть кандидаты, которые смогут заменить Пиняева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о замене нападающему Сергею Пиняеву, который в ближайшее время покинет самарский клуб.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход 18-летнего футболиста, а сам Пиняев уже успел попрощаться с болельщиками. Ожидается, что новым местом роботы игрока сборной России станет «Локомотив».

По словам Осинькина, «Крылья Советов» уже приступили к поискам нового футболиста, который сможет компенсировать эту потерю.

«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определённые кандидаты. Мы хотим сделать всё, чтобы безболезненно заменить Пиняева», — приводит слова Осинькина Metaratings.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ самарская команда расположилась на 11-месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Сам Пиняев в 11 матчах российского чемпионата сумел забить три гола и отдать две результативные передачи.