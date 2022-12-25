Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «У «Крыльев Советов» есть кандидаты, которые смогут заменить Пиняева»

25 Декабря 2022 • 09:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о замене нападающему Сергею Пиняеву, который в ближайшее время покинет самарский клуб.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход 18-летнего футболиста, а сам Пиняев уже успел попрощаться с болельщиками. Ожидается, что новым местом роботы игрока сборной России станет «Локомотив».

По словам Осинькина, «Крылья Советов» уже приступили к поискам нового футболиста, который сможет компенсировать эту потерю.

«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определённые кандидаты. Мы хотим сделать всё, чтобы безболезненно заменить Пиняева», — приводит слова Осинькина Metaratings.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ самарская команда расположилась на 11-месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Сам Пиняев в 11 матчах российского чемпионата сумел забить три гола и отдать две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
11:46 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали, стоит ли ждать возвращения Фернандеса
11:27 · Россия. Премьер-лига
Масоэро: «Меня всё устраивает в «Пари НН»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Думаю, Бердыев справится с задачами, которые на него возложены»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Ещенко поддерживает переход РФС в Азию
10:43 · Россия. Премьер-лига
Симонян не смог выбрать лучшего футболиста России в 2022 году
10:38 · Россия. Премьер-лига
Городовой: «Я не хочу ничего заимствовать у Эдерсона и Нойера»
10:24 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил о назначении Бердыева главным тренером официально
09:51 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «У «Крыльев Советов» есть кандидаты, которые смогут заменить Пиняева»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Пари НН» хочет позвонить Путину
09:17 · Россия. Премьер-лига
Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард сборной Греции отказал «Локомотиву»
08:00 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Думаю, что РФС поддерживает контакты с УЕФА»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Абрамов: «С переходом в Азию нельзя затягивать»
07:14 · Россия. Премьер-лига
Липко рассказал, что нужно «Спартаку» для того, чтобы бороться за чемпионство
07:07 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Месси или Марадона? Не люблю сравнивать кирпич и хлеб»
Все новости
Рекомендуем