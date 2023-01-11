Леандро Фернандес: «Русские не заслуживают такого ужасного отношения»

Экс-защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес высказался о негативном отношении к россиянам за рубежом из-за геополитической ситуации.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Поэтому с тех пор наша национальная команда имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.

Аргентинский футболист признался, что с теплотой вспоминает время, проведённое в России.

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Русские люди всегда относились ко мне положительно», — цитирует Фернандеса Sport24.

Фернандес защищал цвета «Динамо» в период с 2006 по 2014 год. В общей сложности за «бело-голубых» защитник провёл 235 матчей, забив в них 16 голов и отдав девять результативных передач.