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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известны соперники «Крыльев Советов» на втором межсезонном сборе

22 Января 2023 • 23:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Появились названия клубов, с которыми самарские «Крылья Советов» сыграют на втором сборе в рамках межсезонной подготовки к возобновлению РПЛ.

До 3 февраля самарцы проведут в общей сумме пять встреч. Первая из них состоится завтра, соперник – сербский клуб «Раднички». 28 февраля подопечные Игоря Осинькина сыграют с клубом из Первой лиги – «СКА-Хабаровск». Также в этот день самарцев ждёт ещё один принципиальный спарринг с клубом из Первой лиги – «Рубином».

Завершится второй сбор двумя контрольными играми – они пройдут 3 февраля. Сначала самарцы сыграют с «Шинником», а после – с «Оренбургом».

Напомним, в чемпионате России в текущем сезоне «Крылья Советов» идут на 11-м месте, у клуба 20 набранных очков после 17 туров.

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