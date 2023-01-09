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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов раскритиковал сумму отступных за Сычевого

09 Января 2023 • 20:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Российский тренер Александр Тарханов подверг критике сумму отступных за форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого. Ранее СМИ писали, что сумма отступных «Крыльям» за форварда составит 1 млрд руб. для всех клубов, а для «Зенита» - 200 млн руб.

«Полная ерунда! Не верю в его выкуп, тем более «Зенитом». Зачем он вообще нужен питерцам? Как и никто Сычевого не возьмёт за 1 млрд руб.», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Он добавил, что такую сумму прописали лишь для того, чтобы игрок никуда не ушёл. И форвард не стоит таких денег.

Первую половину текущего сезона Сычевой провёл в «Оренбурге» и забил за команду с Южного Урала 17 голов во всех турнирах. Наряду с Куинси Промесом Сычевой является лучшим бомбардиром РПЛ – у обоих пока что по 14 мячей в текущем чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Владимир Сычевой
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