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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов считает, что Осинькин сможет исправить ошибки Рассказова

17 Января 2023 • 18:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о возможном переходе защитника «Спартака» Николая Рассказова в самарские «Крылья Советов».

«Игорь Осинькин – очень хороший тренер. Все те ошибки, которые Рассказов допускал в «Спартаке», он сможет исправить. Думаю, этот игрок очень поможет «Крыльям Советов», если с ним поработать», - цитирует Тарханова Betonmobile.

Специалист добавил, что в самарском клубе у защитника будет гораздо больше шансов проявить себя и закрепиться в стартовом составе.

Рассказова в текущем сезоне нельзя назвать основным игроком «Спартака» - у него всего 11 появлений на поле во всех турнирах за «красно-белых» и один гол, стоимость игрока, по версии Transfermarkt – 600 тыс. евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Тарханов Игорь Осинькин Николай Рассказов Трансферы футбола - зима 2023
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