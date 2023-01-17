Тарханов считает, что Осинькин сможет исправить ошибки Рассказова

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о возможном переходе защитника «Спартака» Николая Рассказова в самарские «Крылья Советов».

«Игорь Осинькин – очень хороший тренер. Все те ошибки, которые Рассказов допускал в «Спартаке», он сможет исправить. Думаю, этот игрок очень поможет «Крыльям Советов», если с ним поработать», - цитирует Тарханова Betonmobile.

Специалист добавил, что в самарском клубе у защитника будет гораздо больше шансов проявить себя и закрепиться в стартовом составе.

Рассказова в текущем сезоне нельзя назвать основным игроком «Спартака» - у него всего 11 появлений на поле во всех турнирах за «красно-белых» и один гол, стоимость игрока, по версии Transfermarkt – 600 тыс. евро.