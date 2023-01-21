Леандро Фернандес назвал Черчесова лучшим тренером в истории «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес назвал лучшего тренера в истории московского клуба.

Аргентинский футболист отметил, что ему было очень приятно работать с черногорским специалистом Миодрагом Божовичем, однако лучшим он считает Станислава Черчесова.

«Черчесов построил самое сильное «Динамо». При Саламовиче команда претендовала на чемпионство, а после его ухода клуб развалился», — цитирует Фернандеса Sport24.

Напомним, Черчесов возглавлял «бело-голубых» в период с 2014 по 2015 год. Под его руководством динамовцы дважды заняли четвёртое место в РПЛ (в 2014 и 2015 годах).