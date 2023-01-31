В «Порту» прокомментировали информацию об интересе к Захаряну

В пресс-службе «Порту» прокомментировали информацию о том, что португальский клуб пытался заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в текущее трансферное окно.

«Правда ли, что клуб интересовался Захаряном? Нам неизвестно», — приводит слова пресс-службы «Порту» «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что помимо «Порту», интерес к 19-летнему россиянину проявляли «Мальорка», «Сельта» и «Ференцварош».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, отметившись в них тремя голами и шестью результативными передачами.