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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников похвалил переход Сычевого в «Крылья Советов»

26 Декабря 2022 • 19:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший защитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Сычевом, который теперь будет выступать под фамилией Писарский.

«С одной стороны, правильный переход. Не сразу в топовую команду пошел, а всё постепенно у него», - цитирует Сенникова «Спорт День за Днём».

Правда, как отметил бывший футболист, переход в новый клуб – это всегда вызов. И в «Оренбурге» Сычевой привык к установкам «старого» главного тренера Марцела Лички, а также партнёрам по команде. На адаптацию игрока в новом клубе всегда уходит какое-то время.

Сенников добавил, что считает Сычевого удивлением этого сезона, так как игрок добрался до РПЛ из низших лиг и смог заиграть в элитном дивизионе и забить в лиге аж 14 голов за половину сезона. Из удививших его клубов Сенников назвал «Ростов» Валерия Карпина и «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сенников Владимир Сычевой
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