Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой рассказал об адаптации в «Крыльях Советов»

25 Января 2023 • 21:41 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
28.01 16:00

Один из лучших форвардов РПЛ в текущем сезоне Владимир Сычевой, сменивший в это межсезонье «Оренбург» на «Крылья Советов», рассказал о своей адаптации в новом коллективе.

«Уже обсуждали с главным тренером его требования ко мне, но пока без конкретики. Вспоминаем, как играть, из-за долгого перерыва забыли. От того, что было в «Оренбурге» требования отличаются, однако большой разницы я не вижу», - цитирует Сычевого пресс-служба «Крыльев Советов».

Кстати, на неделе Сычевой впервые забил за «Крылья Советов», это случилось в товарищеском матче на сборах против сербского клуба «Раднички». Тот гол Сычевого стал единственным светлым пятном в игре для самарцев, российский клуб проиграл – 1:4.

Напомним, «Крылья Советов» идут в РПЛ на 11-й строчке, а бывший клуб форварда – «Оренбург» – на седьмом месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
22:41 · Россия. Первая лига
Игрок «Акрона» Сагуткин получил серьёзную травму головы на сборе, его увезли в больницу
22:31 · Россия. Премьер-лига
Кокорин сравнил свою игровую модель с той, что была у Роналдо
22:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» анонсировал контрольную игру с клубом из Катара
21:58 · Россия. Премьер-лига
Конти получил предложение полноценного контракта от «Локомотива»
21:48 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что не получали новых предложений от «Бешикташа» по Баринову
21:41 · Россия. Премьер-лига
Сычевой рассказал об адаптации в «Крыльях Советов»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал переход Липового в клуб Первой лиги
21:28 · Россия. Премьер-лига
Семак – о Кирше и Козлове: «Мы ими довольны»
21:27 · Россия. Премьер-лига
В «Волгаре» отреагировали на информацию об интересе «Торпедо» к Стефановичу
21:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Мы пока не обсуждали новый контракт с «Динамо»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Что касается счёта 9:0, то это не тот аспект, на который сейчас обращаем внимание в первую очередь»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Агент — о целях Тюкавина: «Забить как можно больше мячей»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Спартаку» забивать круче, чем «Зениту»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Натхо: «Российский футбол очень важен для Европы»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин рассказал, кто является его кумиром
Все новости
Рекомендуем