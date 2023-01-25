Сычевой рассказал об адаптации в «Крыльях Советов»

Один из лучших форвардов РПЛ в текущем сезоне Владимир Сычевой, сменивший в это межсезонье «Оренбург» на «Крылья Советов», рассказал о своей адаптации в новом коллективе.

«Уже обсуждали с главным тренером его требования ко мне, но пока без конкретики. Вспоминаем, как играть, из-за долгого перерыва забыли. От того, что было в «Оренбурге» требования отличаются, однако большой разницы я не вижу», - цитирует Сычевого пресс-служба «Крыльев Советов».

Кстати, на неделе Сычевой впервые забил за «Крылья Советов», это случилось в товарищеском матче на сборах против сербского клуба «Раднички». Тот гол Сычевого стал единственным светлым пятном в игре для самарцев, российский клуб проиграл – 1:4.

Напомним, «Крылья Советов» идут в РПЛ на 11-й строчке, а бывший клуб форварда – «Оренбург» – на седьмом месте.