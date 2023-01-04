Петреску уверен, что РФС должен оставаться в УЕФА

Румынский тренер Дан Петреску, который в своё время долго трудился в российских клубах «Кубань» и «Динамо» (Москва), уверен, что РФС не место в АФК и национальный футбольный союз России обязан оставаться в УЕФА.

«Сложно это комментировать. Я надеюсь, в РФС и УЕФА сидят адекватные люди. Я лишь тренер и ничего здесь не решаю, но это моя точка зрения. Россия должна оставаться в Европе», - цитирует Петреску Sport24.ru.

30 декабря исполком РФС отложил решение о переходе РФС в АФК. РФС вместе с ФИФА, УЕФА и МОК создаст рабочую группу, которая должна будет в будущем постепенно вернуть Россию в международные соревнования.