Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Майсторовича рассказал об адаптации в «Динамо»

25 Января 2023 • 19:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Александар Важич, представитель молодого защитника столичного «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал об адаптации игрока в Москве.

«Игровое время для Милана — это нормально, логично, что тренер даёт шанс молодому парню, который только присоединился к клубу. 15-20 минут важны для парня. Он полностью удовлетворён всем в «Динамо», тренировочным процессом, отношением», — заявил агент футболиста в интервью изданию«РБ Спорт». По мнению представителя молодого игрока, многое относительно будущего игрока в клубе будет зависеть от планов Славиши Йокановича на защитника и всего состава.

Напомним, что 17-летний Майсторович присоединился к «Динамо» в январе, перейдя из «Войводины». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Милан Майсторович Александар Важич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
20:46 · Россия. Премьер-лига
Натхо: «Российский футбол очень важен для Европы»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин рассказал, кто является его кумиром
20:34 · Россия. Премьер-лига
Юран: «На 99 процентов «Химки» покинут РПЛ»
20:30 · Россия. Премьер-лига
«У «Спартака» состав укомплектован» — Бушманов
20:25 · Россия. Премьер-лига
Юран ответил Садыгову
20:23 · Россия. Премьер-лига
«Волгарь» арендовал полузащитника «Крыльев Советов» Липового
20:12 · Россия. Премьер-лига
Алдонину жаль нынешнее поколение российских футболистов
20:04 · Россия. Премьер-лига
Селюк – о Слуцком: «КВНщик»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Локомотиву» надо постараться, чтобы вылететь из РПЛ»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью команды»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Сергеев — о крупной победе над «Аль-Бидда»: «На соперника смотреть не надо — нужно отталкиваться от своей игры»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Романцев – о Горлуковиче: «В свои 35 лет он сразу же стал для всех образцом и в тренировках, и в играх»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Рассказов подпишет контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года
19:31 · Россия. Премьер-лига
Гершкович: «Слуцкий ещё не сказал своего последнего слова»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Романцев – о Дзюбе и Глушакове: «И Артём, и Денис по натуре лидеры»
Все новости
Рекомендуем