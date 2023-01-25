Агент Майсторовича рассказал об адаптации в «Динамо»

Александар Важич, представитель молодого защитника столичного «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал об адаптации игрока в Москве.

«Игровое время для Милана — это нормально, логично, что тренер даёт шанс молодому парню, который только присоединился к клубу. 15-20 минут важны для парня. Он полностью удовлетворён всем в «Динамо», тренировочным процессом, отношением», — заявил агент футболиста в интервью изданию«РБ Спорт». По мнению представителя молодого игрока, многое относительно будущего игрока в клубе будет зависеть от планов Славиши Йокановича на защитника и всего состава.

Напомним, что 17-летний Майсторович присоединился к «Динамо» в январе, перейдя из «Войводины».