Бышовец: «Тренерам нужно раскрыть личность Пиняева»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

Специалист отметил, что переход в другую команду всегда связан с определёнными сложностями для игрока, так как в новом коллективе главный тренер и партнёры могут воспринимать новобранца совершенно иначе, чем в его предыдущем клубе.

Также Бышовец подчеркнул, что 18-летнему Пиняеву сейчас необходим педагогический контроль, чтобы не потеряться при полноценном переходе во взрослый футбол.

«Пиняев сейчас – это игрок с будущим. Важна реализация, нашим тренерам нужно раскрыть его личность. Сейчас его ждёт переход из одного возраста и качества в другое. Очень много молодых и перспективных игроков при этом переходе мы потеряли», — цитирует Бышовца Metaratings.

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 15 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Отметим, что молодой футболист уже привлекался к играм национальной сборной России.