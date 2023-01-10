Захарян — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Футбол для меня закончился»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал переход знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср».

Россиянин признался, что на чемпионате мира в Катаре он болел именно за Роналду. Напомним, сборная Португалии завершила свои выступления на стадии 1/4 финала, уступив команде Марокко (0:1). Сам 37-летний форвард отметился одним забитым голом в пяти проведённых встречах.

«Болит ли душа после турнира? Да. Сейчас он в «Аль-Наср» перешёл, футбол для меня закончился. Было обидно. Тренер не угадал составом», — цитирует Захаряна Sport24.

Отметим, что победителем мундиаля впервые с 1986 года стала сборная Аргентины, а лучшим игроком турнира был признан многолетний соперник Роналду Лионель Месси.