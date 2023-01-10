Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Захарян — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Футбол для меня закончился»

10 Января 2023 • 14:05 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал переход знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср».

Россиянин признался, что на чемпионате мира в Катаре он болел именно за Роналду. Напомним, сборная Португалии завершила свои выступления на стадии 1/4 финала, уступив команде Марокко (0:1). Сам 37-летний форвард отметился одним забитым голом в пяти проведённых встречах.

«Болит ли душа после турнира? Да. Сейчас он в «Аль-Наср» перешёл, футбол для меня закончился. Было обидно. Тренер не угадал составом», — цитирует Захаряна Sport24.

Отметим, что победителем мундиаля впервые с 1986 года стала сборная Аргентины, а лучшим игроком турнира был признан многолетний соперник Роналду Лионель Месси.      

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Динамо Москва Сборная Португалии Аль-Наср Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
10 Января 2023 в 14:43
Не быть тебе не то что великим футболистом , а даже просто футболистом , будешь бегунком как твой кумир
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
14:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Захарян — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Футбол для меня закончился» 1
10:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис рассказал, как относится к поведению Эмилиано Мартинеса 1
00:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов: «Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах» 1
09 Января
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глава португальской федерации прокомментировал слухи о Моуринью
14:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Милутинович высказался о провале сборной Катара на ЧМ-2022
13:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Байрамян назвал главное впечатление от ЧМ-2022
08:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Назван лучший тренер 2022 года на уровне сборных
08 Января
22:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Федерации футбола Франции: «Возможно, с Бензема команда забила бы меньше голов на ЧМ-2022» 1
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нагельсманн: «Не заметил ни одной тенденции на ЧМ-2022, которую можно перенести в клубный футбол»
13:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тевес: «Я не писал Месси» 1
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алаба рассказал, как отреагировал на провал сборной Германии на ЧМ-2022
05:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Бастен - Месси: Извини, но в тройке лучших за всю историю тебе места нет 14
07 Января
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам: «Некоторые игроки сборной Франции были не готовы к финалу ЧМ-2022»
15:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Друг Бензема негативно отреагировал на новость о контракте Дешама и сборной Франции
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сетьен: «Энрике проделал отличную работу»
Все новости
Рекомендуем