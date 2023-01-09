Петреску: «Очень обидно, что не могу смотреть РПЛ по телевизору»

Экс-наставник «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску, в настоящий момент возглавляющий румынский «ЧФР Клуж», признался, что не следит за Российской премьер-лигой по причине того, что у него сейчас нет такой возможности.

«Не слежу за российским футболом. К сожалению, даже не могу посмотреть РПЛ по телевизору. Обидно, что не могу смотреть матчи «Динамо», — приводит слова Петреску Sport24.

Напомним, Петреску возглавлял «Динамо» в период с 2012 по 2014 год. В сезоне 2012/2013 «бело-голубые» под руководством румынского специалиста заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ. После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы расположились на четвёртой строчке, набрав 29 очков.