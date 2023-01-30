Лаксальт сравнил работу на тренировках при Шварце и Йокановиче

Защитник столичного «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о разнице в тренировочном процессе под руководством Сандро Шварца и Славиши Йокановича.

«Различий не так много. Тем более, что часть тренерского штаба в команде осталась неизменной. Но, конечно, есть и отличия в работе над техникой и тактикой. В любом случае мы должны выкладываться по полной, чтобы подойти в лучшей форме к возобновлению чемпионата», — цитирует уругвайского игрока официальный сайт клуба. Диего рассказал, что планом на вторую часть сезона является попадание в тройку, ради чего коллектив выполняет указания тренера на сборе.

Напомним, что «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от третьего места составляет шесть очков, а от лидирующего «Зенита» — 13 баллов.