Гарре подпишет с «Крыльями Советов» трёхлетний контракт

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Расинг» Бенжамин Гарре подпишет с самарскими «Крыльями Советов» трёхлетнее трудовое соглашение в ближайшие два дня. Об этом информирует «РБ Спорт» со ссылкой на представителя аргентинского футболиста Эмилио Чемпиона.

Сообщается, что игрок уже вот-вот вольётся в состав нового клуба, который сейчас проводит сборы в Турции.

Отметим, что Гарре – воспитанник академии «Манчестер Сити», там он занимался четыре года – с 2016 по 2020 год. Помимо этого, игрок выступал за «Расинг» и «Уракан».

«Крылья Советов» идут на 11-м месте турнирной таблицы в РПЛ.