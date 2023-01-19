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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Динамо» ничего не потеряет из-за ухода Смолова»

19 Января 2023 • 20:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе Фёдора Смолова из «Динамо» в «Истанбул Башакшехир».

«Нормальный вариант, можно попробовать. Смолов ещё не такой старый, 33 года — приемлемый возраст. Я считаю, что «Динамо» ничего не потеряет из-за его ухода», — заявил экс-президент «красно-белых» в интервью«Чемпионату».

По его словам, Смолов уже не тянет «Динамо», поэтому лучше уступит дорогу талантливой молодёжи московского клуба. Червиченко отметил, что поездку в Турцию пойдёт на пользу всем, выразив мнение, что Фёдора ждёт более успешная карьера в Суперлиге, чем Артёма Дзюбу.

Напомним, что ранее появились слухи о предложенном контракте форварду российской сборной до 2025 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость Смолова составляет пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов Андрей Червиченко Истанбул Башакшехир
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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