Корниленко прокомментировал переход Липового в клуб Первой лиги

Бывший форвард самарских «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор клуба Сергей Корниленко прокомментировал отъезд полузащитника Данила Липового в более южный город на Волге – Астрахань. Ранее стало известно, что молодой игрок продолжит карьеру в местном «Волгаре».

«Абсолютно правильное желание – как можно больше играть. Он молодой футболист с амбициями и к его стремлению мы отнеслись с уважением», - цитирует Корниленко пресс-служба самарской команды.

В текущем сезоне у Липового всего лишь семь сыгранных матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, голами и ассистами полузащитник не отмечался.

На данный момент «Волгарь» идёт в середине турнирной таблицы Первой лиги, у клуба 30 набранных очков после 20 прошедших туров.