Оскар Бентанкур, агент защитника Гильермо Варелы, высказался о переходе игрока из «Динамо» в бразильский «Фламенго».

«Было важно заранее подписать предварительный контракт с «Фламенго», чтобы спокойно играть до лета и оградить себя от переговоров с другими командами и ненужной шумихи. Гильермо комфортно в клубе, и он рад стать полноценной его частью.

Пыталось ли «Динамо» продлить контракт? Нет, думаю, что желание Гильермо остаться во «Фламенго» было понятным, летом контракт с «Динамо» завершится, тогда и вступит в силу соглашение с его нынешним клубом», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» представитель игрока.