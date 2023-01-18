Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рассказов приступил к тренировкам в «Крыльях Советов»

18 Января 2023 • 21:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Молодой российский защитник Николай Рассказов начал тренироваться в составе самарских «Крыльев Советов», сообщает ТАСС. Правда, контракт с игроком самарский клуб всё ещё не подписал.

Отметим, Рассказов прибыл в расположение самарцев ещё позавчера, он отправился в Турцию, где проводит сбор команда, а не полетел на сбор с московским «Спартаком».

Воспитаннику «красно-белых» Николаю Рассказову 25 лет, в текущем сезоне он потерял место в основе своего родного клуба. Многие эксперты полагают, что в «Крыльях Советов» у защитника будет много шансов проявить себя с лучшей стороны и снова стать игроком основы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Николай Рассказов Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
22:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на разрыв контракта Мевли со «Спартаком»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хаджикадунич перешёл из «Ростова» в «Мальорку» официально
22:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выплатил Мевле 300 тысяч евро за расторжение контракта эксклюзив
22:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Лайдуни высказался об интересе к игроку со стороны «Локомотива» эксклюзив
22:07 · Россия. Премьер-лига
Кузяев назвал главного конкурента «Зенита»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Особой пользы «Спартаку» Мевля не принёс»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв назвал Мевлю игроком, не подходящим «Спартаку» по уровню
21:42 · Россия. Премьер-лига
На «ВТБ Арене» посадили новый газон
21:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузяев заявил, что почти не следил за ЧМ в Катаре
21:13 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли интерес к Черышеву
21:03 · Россия. Премьер-лига
Рассказов приступил к тренировкам в «Крыльях Советов»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Николич не сомневается, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ
20:34 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин прокомментировал уход Мевли из «Спартака»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Кузяев назвал кандидатов на звание капитана «Зенита»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Четыре российских клуба – в списке лучших команд для молодёжи в Европе
Все новости
Рекомендуем