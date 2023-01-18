Рассказов приступил к тренировкам в «Крыльях Советов»

Молодой российский защитник Николай Рассказов начал тренироваться в составе самарских «Крыльев Советов», сообщает ТАСС. Правда, контракт с игроком самарский клуб всё ещё не подписал.

Отметим, Рассказов прибыл в расположение самарцев ещё позавчера, он отправился в Турцию, где проводит сбор команда, а не полетел на сбор с московским «Спартаком».

Воспитаннику «красно-белых» Николаю Рассказову 25 лет, в текущем сезоне он потерял место в основе своего родного клуба. Многие эксперты полагают, что в «Крыльях Советов» у защитника будет много шансов проявить себя с лучшей стороны и снова стать игроком основы.