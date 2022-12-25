Орещук не верит, что в «Крыльях Советов» Сычевой будет столь же результативен, как в «Оренбурге»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Напомним, сегодня, 25 декабря, было официально объявлено о трансфере 26-летнего футболиста в самарский клуб. Контракт Сычевого с «Крыльями» рассчитан на 3,5 года.

Орещук сомневается, что в новой команде Сычевой будет столь же результативен, как и в «Оренбурге». Отметим, что на данный момент форвард сборной России возглавляет рейтинг лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ, забив 14 голов в 15 встречах.

«Большой вопрос, будет ли Сычевой забивать столько же за «Крылья Советов»? В этой команде манера игры другая. Может, я ошибаюсь, но у самарцев Сычевому будет тяжело проявить себя на том уровне, который он показывал в «Оренбурге», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, отставая от бывшей команды Сычевого «Оренбурга» на пять очков.