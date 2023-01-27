Осинькин: «Рассказов обладает большим потенциалом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе защитника Николая Рассказова в самарский клуб из «Спартака».

Специалист считает, что 25-летний Рассказов — качественный российский футболист, обладающий большим потенциалом. Кроме того, Осинькин отметил, насколько значим для команды возраст новобранца.

«Учитывая, что у нас достаточно молодая команда, костяк которой примерно такого же возраста, то мы не сомневаемся, что Рассказов сможет усилить её и добавить в неё сильных качеств», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Рассказов подписал контракт с «Крыльями Советов», рассчитанный на три с половиной года. За самарцев новобранец будет выступать под номером 15.

В текущем сезоне защитник провёл за «Спартак» 11 матчей и забил один гол.