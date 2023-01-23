Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о сильных сторонах

Новичок столичного «Динамо» Милан Майсторович рассказал о своих сильных сторонах на футбольном поле.

«В футбольной школе я начинал на правом фланге полузащиты, а после того, как перешел в «Войводину», стал действовать на позиции правого защитника. И с тех пор играю в обороне. Мои сильные стороны — это скорость, прыгучесть, тайминг, пас, игра головой», — заявил 17-летний серб, чьи слова приводит официальный сайт клуба. Также игрок рассказал, что мечтает взять в новой команде 5-й номер, который Милан назвал любимым.

Напомним, что окончательный переход Майсторовича из «Войводины» был завершён в январе нынешнего года. Стоимость молодого защитника оценивается в 400 тысяч евро на портале Transfermarkt.