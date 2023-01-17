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Баженов оценил шансы Шитова вернуться в «Спартак»

17 Января 2023 • 19:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Менеджер столичного «Спартака» по арендованным футболистам Никита Баженов оценил прогресс форварда Владислава Шитова.

«Сейчас всё зависит от Влада. Если он будет хорошо играть и конкурировать, значит поможет «Спартаку». У всех есть шанс. Главное, набрать форму, и чтобы без травм», — заявил экс-футболист в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, каждый из арендованных игроков нужен московской команде, однако их шанс зависит от формы и отсутствия травм.

В настоящий момент Владислав Шитов является игроком «Крыльев Советов», проведя в футболке самарского клуба 17 матчей и забив в них два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Никита Баженов Владислав Шитов
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