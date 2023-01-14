Сулаквелидзе готов рассмотреть предложения ЦСКА и «Спартака»

Футболист столичного «Динамо» Георгий Сулаквелидзе ответил на вопрос о возможном переходе в другие московские команды.

«Никогда не говори никогда. Все может быть. Нет такого, что категорически куда-то не перейду», — заявил хавбек в интервью изданию Sport24, отметив готовность рассмотреть предложения от «Спартака» или ЦСКА, в случае их поступления.

В футболке «сине-белых» Сулаквелидзе провёл лишь одну игру, выйдя на замену во встрече Фонбет Кубка России против «Ростова». В восьми матчах дубля «Динамо» полузащитник отметился двумя забитыми мячами.