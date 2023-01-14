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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сулаквелидзе готов рассмотреть предложения ЦСКА и «Спартака»

14 Января 2023 • 17:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Футболист столичного «Динамо» Георгий Сулаквелидзе ответил на вопрос о возможном переходе в другие московские команды.

«Никогда не говори никогда. Все может быть. Нет такого, что категорически куда-то не перейду», — заявил хавбек в интервью изданию Sport24, отметив готовность рассмотреть предложения от «Спартака» или ЦСКА, в случае их поступления. 

В футболке «сине-белых» Сулаквелидзе провёл лишь одну игру, выйдя на замену во встрече Фонбет Кубка России против «Ростова». В восьми матчах дубля «Динамо» полузащитник отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Георгий Сулаквелидзе
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