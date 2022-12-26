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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого»

26 Декабря 2022 • 15:58 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

По мнению специалиста, 26-летний футболист поступил правильно, перейдя не в один из ведущих российских клубов, а в самарские «Крылья», так как ему необходимо набраться опыта игры в РПЛ, выступая за средний клуб.

«Попади он сейчас в один из наших ведущих клубов, не факт, что у него получилось бы», — цитирует Юрана Sport24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Сычевой провёл 15 матчей, забил в них 14 голов и отдал две результативные передачи. На данный момент он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Юран Оренбург Владимир Сычевой
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