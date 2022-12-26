Юран: «Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

По мнению специалиста, 26-летний футболист поступил правильно, перейдя не в один из ведущих российских клубов, а в самарские «Крылья», так как ему необходимо набраться опыта игры в РПЛ, выступая за средний клуб.

«Попади он сейчас в один из наших ведущих клубов, не факт, что у него получилось бы», — цитирует Юрана Sport24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Сычевой провёл 15 матчей, забил в них 14 голов и отдал две результативные передачи. На данный момент он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги.