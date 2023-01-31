Орещук: «Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов на чемпионство»

Бывший российский футболист и функционер московских «Торпедо» и «Динамо» Роман Орещук прокомментировал шансы «бело-голубых» на конкуренцию с «Зенитом» в ближайшие годы на внутренней арене.

«Совсем не верю, что «Динамо» сможет в ближайшие годы стать чемпионом России. Это возможно лишь в том случае, если уедут все легионеры и мы будем играть только российскими футболистами. Или если «Динамо» наберёт таких же легионеров, какие есть у «Зенита». Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов на победу», - цитирует Орещука Legalbet.

Напомним, в конце текущего сезона «Зенит» может стать чемпионом России в пятый раз подряд, отставание «Динамо» от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ прямо сейчас – 13 очков.