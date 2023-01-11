«Динамо» огласило состав на первый сбор в ОАЭ

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило состав клуба, который отправится на первый сбор в ОАЭ. Сбор в Абу-Даби продлится до 22 января.

Вратари: Иван Будачёв, Илья Купцов, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники: Станислав Бессмертный, Эли Даса, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Милан Майсторович, Николас Маричаль, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Ян Цесь;

Полузащитники: Максим Александров, Лука Гагнидзе, Иван Зазвонкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Денис Макаров, Матиас Норманн, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Руслан Шагиахметов;

Нападающие: Денис Боков, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Николя Нгамалё, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин.

Отметим, что на сборе динамовцы сыграют два контрольных матча. Первый – с местным клубом «Грин Херонс», он пройдёт 18 января. Второй матч запланирован на 22 января, соперник – «Оренбург».