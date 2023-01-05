Агент Тюкавина: «Зимой никуда не собираемся дергаться»

Агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, чем занимается его клиент в отпуске, а также ещё раз подтвердил, что этой зимой молодой футболист никуда не уйдёт из своего клуба.

«С Костей всё отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Всё спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться», - цитирует Сафонова «РБ Спорт». Агент добавил, что Тюкавин – парень настырный и весной он постарается забить ещё больше.

Отметим, в первой части сезона 20-летний динамовец забил пять голов и отдал три ассиста в 22-х матчах в футболке «Динамо».

В первом матче после зимней паузы москвичи примут дома середняка лиги – «Крылья Советов».