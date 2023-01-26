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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукас Вера сравнил Сычевого с известным аргентинским нападающим

26 Января 2023 • 16:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Владимире Сычевом, который по ходу текущего месяца перешёл в «Крылья Советов».

Аргентинец сравнил российского форварда с бывшим игроком «Боки Хуниорс» Мартином Палермо. Вера считает, что Сычевой обладает такими же превосходными бомбардирскими навыками, как и знаменитый южноамериканец, завершивший игровую карьеру в 2011 году.  

«Могу сравнить его с Мартином Палермо. Стоит ему дотронуться до мяча — тут же гол. Сычевому тоже не требуется много времени на голы», — цитирует Веру Sport24.

Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ Сычевой провёл 15 матчей и забил 14 голов. Сейчас 26-летний футболист возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Мартин Палермо Оренбург Лукас Вера Владимир Сычевой
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