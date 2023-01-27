Корниленко прокомментировал новый контракт Евгеньева

Бывший форвард самарских «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор Сергей Корниленко прокомментировал подписание нового контракта с защитником Романом Евгеньевым.

«Он зарекомендовал себя с первых дней в клубе, всегда показывает стабильную игру и прекрасен во взаимодействии с партнёрами по команде. Он – один из лидеров нашей обороны и мы рады, что смогли продлить с ним контракт», - цитирует Корниленко пресс-служба «крылышек».

Напомним, сегодня в «Крыльях» сообщили, что молодой защитник связал себя с самарским клубом новым контрактом, который закончится аж через три с половиной года.