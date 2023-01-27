Защитник Роман Евгеньев продлил контракт с «Крыльями Советов». Новое трудовое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до завершения сезона 2025/2026, о чём рассказывает пресс-служба самарского клуба.

За «Крылья Советов» Роман Евгеньев играет с лета прошлого года после перехода из московского «Динамо». В 21 матче за самарскую команду защитник записал на свой счёт один забитый гол.

После первой части чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны.