Роман Скорупа, агент новичка «Тулузы» Саида Хамулича, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о сорвавшемся переходе клиента в «Крылья Советов».

«Да, действительно, «Крылья Советов» интересовались Хамуличем, но трансфер в Россию был невозможен по ряду причин. В любом случае, Саид очень счастлив переходу в «Тулузу», -заявил агент футболиста

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в декабре «Крылья Советов» могли подписать Хамулича за 1,5 миллиона евро, но в итоге остановились на кандидатуре Сычевого. Саид в результате перебрался из польского «Сталь Мелеца» во французскую «Тулузу».