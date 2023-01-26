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Агент Хамулича: «Крылья Советов» действительно интересовались Саидом» эксклюзив

26 Января 2023 • 15:08 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
28.01 16:00

Роман Скорупа, агент новичка «Тулузы» Саида Хамулича, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о сорвавшемся переходе клиента в «Крылья Советов».

«Да, действительно, «Крылья Советов» интересовались Хамуличем, но трансфер в Россию был невозможен по ряду причин. В любом случае, Саид очень счастлив переходу в «Тулузу», -заявил агент футболиста

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в декабре «Крылья Советов» могли подписать Хамулича за 1,5 миллиона евро, но в итоге остановились на кандидатуре Сычевого. Саид в результате перебрался из польского «Сталь Мелеца» во французскую «Тулузу».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Тулуза Трансферы футбола - зима 2023 Саид Хамулич
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