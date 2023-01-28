«Рубин» не захотел отпускать Лисаковича в «Торпедо»

«Рубин» отказался продавать в «Торпедо» белорусского нападающего Виталия Лисаковича, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, казанский клуб рассчитывает на 24-летнего футболиста, который также хочет помочь своей нынешней команде вернуться в РПЛ.

Действующий контракт Лисаковича с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает белорусского игрока в 1,5 миллиона евро. Цвета казанского клуба форвард защищает с января 2022 года, ранее он выступал за московский «Локомотив».

В текущем розыгрыше Первой лиги Лисакович провёл за казанцев 17 матчей, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу.