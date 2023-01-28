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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» не захотел отпускать Лисаковича в «Торпедо»

28 Января 2023 • 17:09 Комментировать
Рубин
1:0
Крылья Советов
1 4.05 X 4.70 2 1.65
1-й тайм

«Рубин» отказался продавать в «Торпедо» белорусского нападающего Виталия Лисаковича, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, казанский клуб рассчитывает на 24-летнего футболиста, который также хочет помочь своей нынешней команде вернуться в РПЛ.

Действующий контракт Лисаковича с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает белорусского игрока в 1,5 миллиона евро. Цвета казанского клуба форвард защищает с января 2022 года, ранее он выступал за московский «Локомотив».

В текущем розыгрыше Первой лиги Лисакович провёл за казанцев 17 матчей, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Рубин Виталий Лисакович
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