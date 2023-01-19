Лещук: «В столетие хочется порадовать болельщиков «Динамо»

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук рассказал о планах команды на вторую часть сезона Российской премьер-лиги.

«Есть желание каждый год добиваться хороших результатов. Но в столетие, конечно, хочется порадовать болельщиков, которые давно поддерживают «Динамо» и долгое время не видели трофеев. Будем стараться сделать праздник для них», — заявил голкипер в интервью изданию Sport24. По его словам, есть желание попасть в тройку, однако важно улучшить результат, достигнутый в прошлой кампании.

Напомним, что в нынешнем сезоне московский клуб находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.