Кингс Кангва не перейдёт в «Крылья Советов»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» опроверг информацию о том, что клуб усилится бывшим замбийским хавбеком тульского «Арсенала», а ныне «Црвены Звезды» Кингсом Кангва - братом Эванса Кангвы. Информация об обратном появилась в российских спортивных СМИ.

«Это не соответствует действительности», - кратко ответил Корниленко «Чемпионату».

Напомним, что этой зимой «Крылья Советов» подписали одно из главных открытий РПЛ в первой половине сезона – форварда Владимира Сычевого, на счету которого 14 забитых мячей в чемпионате России. Во второй части РПЛ он будет играть под фамилией Писарский.