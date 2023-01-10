Захарян — о выступлениях сборной России: «Критика была всегда»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян высказался о нынешней форме национальной команды.

Напомним, в 2022 году сборная России провела три товарищеские встречи: против Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

По мнению Захаряна, Узбекистан — очень хорошая команда, имеющая в своём составе большое количество мастеровитых игроков.

«А когда не было критики? Она была всегда. На самом деле, Узбекистан очень сильная команда, нельзя сказать, что там играют не футболисты. Они могли бы выступать на каких-то турнирах», — цитирует Захаряна Sport24.

Что касается игры с Таджикистаном, то в ней, по мнению 19-летнего хавбека, помимо недонастроя, россиянам помешал выиграть искусственный газон.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» 22 матча, забив в них три гола и отдав шесть результативных передач.