Йоканович: «В ближайшие 10 лет Тюкавин будет играть большую роль в сборной России»

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о карьерных перспективах Константина Тюкавина.

«Тюкавин был, есть и будет важным игроком для нашей команды. Он однозначно ещё будет расти, и я уверен, что в ближайшие 10 лет он будет играть большую роль и в сборной России. Не нужно сейчас оказывать на него излишнее давление», – рассказал сербский специалист, чьи слова приводит официальный сайт клуба. Йоканович также отметил, что готов выпускать Тюкавина в паре с Фёдором Смоловым в дальнейшем, рассмотрев её во время товарищеских игр на сборах «Динамо».

Напомним, что Тюкавин является воспитанником московского клуба. В нынешнем сезоне на счету Константина пять голов в 16 матчах в рамках Российской премьер-лиги.