Агент Гарре: «Если всё будет хорошо, в понедельник Бенжамин подпишет контракт с «Крыльями»

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Расинга» Бенжамина Гарре, высказался о вероятном переходе своего клиента в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что самарский клуб заплатит за 50 процентов прав на 22-летнего аргентинца 1,5 миллиона евро.

«Если всё будет хорошо, в понедельник Бенжамин подпишет контракт с «Крыльями» на три года», — приводит слова Чемпиона Sport24.

Вторую часть текущего сезона Гарре провёл в клубе «Уракан» на правах аренды. В составе этой команды футболист провёл 26 матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого аргентинца в 2,8 миллиона евро.