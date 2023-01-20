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Агент Гарре: «Если всё будет хорошо, в понедельник Бенжамин подпишет контракт с «Крыльями»

20 Января 2023 • 13:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Расинга» Бенжамина Гарре, высказался о вероятном переходе своего клиента в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что самарский клуб заплатит за 50 процентов прав на 22-летнего аргентинца 1,5 миллиона евро.

«Если всё будет хорошо, в понедельник Бенжамин подпишет контракт с «Крыльями» на три года», — приводит слова Чемпиона Sport24.

Вторую часть текущего сезона Гарре провёл в клубе «Уракан» на правах аренды. В составе этой команды футболист провёл 26 матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого аргентинца в 2,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Расинг Уракан Бенжамин Гарре Трансферы футбола - зима 2023
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