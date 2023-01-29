Йоканович оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович оценил перспективы московского клуба в борьбе за чемпионство против петербургского «Зенита».

«На данный момент «Зенит» в более предпочтительной позиции, чем мы. Наверное, задачу догнать его будет сложно выполнить», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По словам сербского тренера, главной целью для «Динамо» является повышение конкуренции между игроками команды к осеннему уровню.

Напомним, что в таблице Российской премьер-лиги «Динамо» занимает четвертую строчку, набрав 29 баллов после 17 туров. «Зенит» лидирует в чемпионате с 42 очками.