Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о беседе с тренером команды

17-летний новичок столичного «Динамо» Милан Майсторович рассказал о первой беседе с наставником команды Славишей Йокановичем.

«У меня была возможность немного пообщаться с Йокановичем. Тренер рассказал, как он живёт здесь, и немного о «Динамо». Пока на этом все», — заявил сербский защитник в интервью изданию Sport24. Также Милан назвал футболистов «Динамо», о которых он знал до перехода, выделив Фёдора Смолова, Антона Шунина, Дениса Макарова и Матиаса Норманна. Из игроков других коллективов серб назвал Малкома Филипе и Куинси Промеса.

Напомним, что «Динамо» подписало Майсторовича из «Войводины» ещё летом прошлого года, однако переход был окончательно совершён лишь в январе.