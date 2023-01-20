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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: «Истанбул Башакшехир» не обращался в «Динамо» по поводу Смолова

20 Января 2023 • 11:33 Комментировать
Касымпаша
...
Истанбул Башакшехир
21.01 16:00

«Истанбул Башакшехир» не обращался в «Динамо» по поводу возможного трансфера 32-летнего нападающего Фёдора Смолова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, турецкому клубу необходимо сделать очень серьёзное предложение, чтобы руководство «Динамо» решило его рассмотреть.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Истанбул Башакшехир» предлагает Смолову контракт до 2025 года.

Действующее соглашение опытного форварда с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Смолов провёл 20 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач.    

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Динамо Москва Фёдор Смолов Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - зима 2023
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КАСЫМПАША ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
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