Агент: «Гарре очень счастлив присоединиться к «Крыльям Советов»

Эмилио Чемпион, агент нападающего клуба «Уракан» Бенжамина Гарре, высказался о предстоящем переходе своего клиента в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что экс-игрок молодёжной команды «Манчестер Сити» подпишет с самарским клубом трёхлетнее соглашение.

По словам агента, Гарре легко принял решение о переезде в Россию, несмотря на то, что многие его соотечественники отказываются от такой возможности из-за текущей ситуации в мире.

«Есть некоторые аргентинские игроки, которые предпочитают не ехать в Россию. У них присутствуют страх, сомнения и неопределённость по поводу текущей ситуации. Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

В прошлом году «Гарре» провёл за «Уракан» 26 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.