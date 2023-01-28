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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Гарре очень счастлив присоединиться к «Крыльям Советов»

28 Января 2023 • 11:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Эмилио Чемпион, агент нападающего клуба «Уракан» Бенжамина Гарре, высказался о предстоящем переходе своего клиента в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что экс-игрок молодёжной команды «Манчестер Сити» подпишет с самарским клубом трёхлетнее соглашение.

По словам агента, Гарре легко принял решение о переезде в Россию, несмотря на то, что многие его соотечественники отказываются от такой возможности из-за текущей ситуации в мире.

«Есть некоторые аргентинские игроки, которые предпочитают не ехать в Россию. У них присутствуют страх, сомнения и неопределённость по поводу текущей ситуации. Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

В прошлом году «Гарре» провёл за «Уракан» 26 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре Эмилио Чемпион
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