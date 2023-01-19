Мостовой поддержал переход Смолова в «Истанбул Башакшехир»

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможном переходе Фёдора Смолова в «Истанбул Башакшехир».

«Конечно, нужно ехать. Тем более Турция сейчас стала для нас близкая. Сейчас там высокий уровень, потому что играют много иностранцев в командах. Если есть такой вариант, то надо ехать», — заявил экс-футболист «Сельты» в интервью «Чемпионату». Мостовой рассказал, что во времена его карьеры в Турции выступало гораздо меньше иностранных игроков, а сам Александр имел предложения от клубов Суперлиги.

Напомним, что ранеепоявилась информация о возможном трансфере Фёдора Смолова в «Истанбул Башакшехир». Руководство турецкого клуба предлагает нападающему контракт до 2025 года.