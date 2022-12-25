Корниленко: «Мы активно ищем замену Пиняеву»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал уход из клуба 18-летнего нападающего Сергея Пиняева, который уже успел попрощаться с болельщиками самарской команды. Ожидается, что талантливый футболист продолжит карьеру в «Локомотиве».

Корниленко поблагодарил Пиняева за совместную работу, подчеркнув, что лишь жизнь покажет, правильный ли выбор сделал молодой игрок. Также спортивный директор рассказал, ищут ли «Крылья» замену ушедшему нападающему.

«Мы активно работаем в этом направлении, именно по позициям ушедших футболистов. Надеюсь, вы скоро обо всём узнаете», — приводит слова Корниленко Metaratings.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за самарцев 15 матчей, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.