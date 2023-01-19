Лещук: «Возможно, на чемпионате мира Россия выступила бы хорошо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук предположил, как на чемпионате мира в Катаре могла бы выступить сборная России.

Напомним, что наша страна не была представлена на мундиале по причине того, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.

Лещук допустил, что на чемпионате мира сборная России могла бы выступить успешно.

«Тут во многом вопрос мотивации. Если смотреть последние товарищеские матчи, то, понятно, что они были сыграны не очень успешно, но там и мотивация соответствовала статусу игр», — приводит слова Лещука Sport24.

Мировое первенство проходило в период с 20 ноября по 18 декабря прошлого года. Победу на турнире впервые с 1986 года одержала сборная Аргентины.