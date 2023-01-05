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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко сомневается, что Сычевой станет лучшим бомбардиром РПЛ

05 Января 2023 • 18:50 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Радченко усомнился в том, что форвард уже «Крыльев Советов» Владимир Сычевой станет лучшим бомбардиром РПЛ по окончании сезона.

«Сычевой? Когда ты в одной команде, всё получается, забиваешь, но когда происходят перемены, то это очень сложно», - цитирует Радченко Legalbet.

Он пояснил, что Сычевой столкнётся с вызовом в виде новых партнёров по команде, нового тренерского штаба. И добавил, что процесс смены команды довольно сложен, бывший форвард сам ощущал на себе это несколько раз.

Владимир Сычевой, который продолжит играть под фамилией Писарский, забил за 17 туров текущего сезона РПЛ 14 голов и является на пару с Куинси Промесом лучшим бомбардиром лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Владимир Сычевой
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