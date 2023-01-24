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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Црвена Звезда» заинтересовалась 19-летним игроком «Крыльев Советов»

24 Января 2023 • 13:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, в настоящий момент выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Црвене Звезде». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, скауты сербского клуба активно следят за 19-летним футболистом на сборах самарской команды. Представители «Црвены Звезды» уже успели связаться с «Крыльями Советов» для уточнения информации по игроку.

В текущем сезоне РПЛ Коваленко провёл 17 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Црвена Звезда Сочи Александр Коваленко Трансферы футбола - зима 2023
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